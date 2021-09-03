РИАМО - 3 сен. Глава Сбербанка Герман Греф считает, что дальнейший рост достижений мировой углеродной нейтральности губительно скажется на доходах Россиян. Эксперт предсказал ухудшение ситуации к 2050 году, сообщает Федеральное агентство новостей.

В рамках Восточного экономического форума Греф заявил, что уже к 2035 году доходы граждан страны могут упасть на 14%. Бюджет потеряет порядка 5 трлн рублей.

Энергетический экспорт России к тому моменту сократиться на 179 млрд долларов, а к 2050 году это показатель и вовсе дойдет до 192 млрд долларов.

ВВП к 2035 году снизится на 4,4%, а доходы россиян – на 9%.

По мнению Грефа, от сложившейся ситуации больше всего пострадают те регионы, которые занимаются добычей энергоресурсов. Это Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, Кузбасс и Республика Татарстан.

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