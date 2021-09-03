РИАМО - 3 сен. Полицейские задержали в Красногорске подозреваемого в хранении килограмма героина в отпаривателях для одежды, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Задержан 39-летний уроженец Средней Азии. Во время осмотра арендуемой злоумышленником квартиры, расположенной в поселке Нахабино, полицейскими обнаружены и изъяты 7 свертков с порошкообразным веществом, которые были спрятаны внутри двух устройств для отпаривания одежды.

«По результатам химического исследования установлено, что содержимое 5 свертков является наркотическим средством – героином, общим весом более килограмма. Оставшиеся два свертка, весом около 500 граммов, направлены на экспертизу», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Задержанный пояснил, что занимался расфасовкой и сбытом наркотических средств с помощью закладок на территории нескольких городов.

В отношении подозреваемого следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело.

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