РИАМО - 3 сен. На МЦД-1, Белорусском и Савеловском направлениях Московской железной дороги с 6 по 8 и с 11 по 12 сентября изменится расписание поездов. Корректировку внесли из-за модернизации станции Бескудниково и Савеловского вокзала, сообщает пресс-служба ЦППК.

Первый путь на Савеловском вокзале закроют 6-8 сентября с 23:30 до 05:25. Электрички переведут на другие пути, интервал увеличится. Ряд поездов переведут на укороченные маршруты от и до Саваловского и Белорусского вокзалов. Часть электричек, которые курсируют по маршрутам ранним утром и поздним вечером, уберут.

11-12 сентября с 21:00 до 07:00 закроют 1 путь на станции Бескудниково. Некоторые электрички будут отравляться и прибывать по новому расписанию, скорректируется и режим остановок. Будут использованы укороченные маршруты от и до Савеловского и Белорусского вокзалов, а также станций Новодачная и Лобня. Часть поездов уберут из расписания.

Работы на объектах планируется проводить в ночное время, ранним утром и в выходные. В этот период фиксируется наименьший поток пассажиров.

Жителей и гостей Московского региона просят учитывать изменения при планировании маршрутов.

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