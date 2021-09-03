РИАМО - 3 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин записался на электронное голосование и намерен принять участие в выборах депутатов Государственной Думы дистанционно.

Такое же решение приняли почти полтора миллиона избирателей-москвичей.

Электронное голосование — быстрый, удобный и надежный способ принять участие в формировании органов власти, сделать свой выбор можно дома в два клика.

«К тому же в условиях не закончившейся пандемии Covid-19 электронное голосование является наиболее безопасным способом реализовать свое право на участие в формировании органов власти», — написал Собянин в своем личном блоге.

С 17 по 19 сентября в России пройдут выборы в Госдуму и другие выборы разных уровней. Так, в Подмосковье пройдут выборы в региональный парламент и в органы местного самоуправления.

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