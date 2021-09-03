РИАМО - 3 сен. Власти Москвы предоставят РЖД 6 участков под строительство IV главного пути Киевского направления. Проект реализуют на участке Москва-Сортировочная – Киевская – Апрелевка (ЗАО), сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Землю под объекты железнодорожной инфраструктуры РЖД предоставят на 6 лет. Предполагается, что это позволит усилить пригородное пассажирское движение на Московской железной дороге.

«На рассматриваемых участках планируется устройство насыпи земляного полотна, павильона остановочного пункта, подъезда к нему, будет осуществлено размещение кабеля связи, канализации, водопроводной сети и ограждений», - рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Общая площадь участков составляет 0,22 га. В настоящее время они свободны от капитального строительства.