РИАМО - 3 сен. Творческое пространство Created in Moscow, которое прошло в городском Парке Горького с 26 по 29 августа в рамках Российской креативной недели, посетило более 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

На территории пространства шли паблик-токи и мастер-классы, показывали фильмы и многое другое. В общей сложности прошло около 40 мероприятий. Тут говорили о последних трендах, новых технологиях.

Заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина подчеркнула, что на мероприятии побывали около 100 известных экспертов.

«Хороший потенциал демонстрируют все направления креативной экономики Москвы. В список крупнейших работодателей сейчас входят компании, которые специализируются на издательской деятельности, рекламе, архитектуре, моде, кино, разработке видеоигр», — сказала Сергунина.

Гостей приглашали побывать на выставке Sustainable Creative Expo, где можно было узнать о проектах креативных предпринимателей, поучаствовать в мастер-классах о брендинге и звуковом дизайне и других активностях.