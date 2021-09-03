РИАМО - 3 сен. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский 6 сентября откроет после реконструкции крупное картофелехранилище в Талдомском городском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства.

«Завершила реализацию проекта по реконструкции картофелехранилища на территории Талдомского городского округа «Агрофирма «Бунятино». Общая площадь реконструкции - 5 188 кв. м. Объем инвестиций, вложенных в объект, составляет 227 млн рублей», - сказал Сергей Воскресенский.

Овощи открытого грунта, в частности картофель, это продукты сезонного производства. Как отметил министр, поскольку обеспечение населения овощами – круглогодичная задача, необходимо функционирование налаженной системы их хранения.

«Обеспечение населения овощами круглогодично возможно при хорошо налаженной системе хранения. Мощность нового картофелехранилища - 10 360 тонн. В настоящее время в Московской области 205 картофелехранилищ общей мощностью 338 тыс. тонн, многие из них соответствуют современным требованиям хранения картофеля», - подчеркнул Сергей Воскресенский.

АО «Агрофирма «Бунятино» входит в группу компаний «Дмитровские овощи», которая является в регионе крупнейшим овощным холдингом замкнутого цикла.

«В прошлом году объем производства картофеля в Московской области составил порядка 290 тыс. тонн. Из них порядка 33 тыс. тонн произвели «Дмитровские овощи», а это более 10% от производства в регионе. В этом году они высадили картофель на площади 1,2 тыс. га и сейчас начинают активный сбор», - добавил Воскресенский.