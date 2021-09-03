РИАМО - 3 сен. В 2021 году в столице получили статус промышленного комплекса еще 3 предприятия. Они смогут воспользоваться налоговыми льготами, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Новый статус приобрели Центральный институт авиационного моторостроения имени П.И. Баранова, московский завод по производству плавленых сыров «Карат» и Центральный институт травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова.

Всего на 3 предприятиях работают порядка 2,5 тыс. человек. За последние 5 лет предприятия вложили в промышленность столицы около 5 млрд рублей.

Статус промышленного комплекса позволяет снизить региональную часть налога на прибыль с 17% до 13,5%. Кроме того, предприятиям на 80% снижают ставку земельного налога, а также арендную плату за землю. На 50% уменьшается налог на имущество.

В настоящее время статус промышленного комплекса присвоен 61 городскому предприятию. За 5 лет их инвестиции достигли более 34 млрд рублей.