РИАМО - 3 сен. РЖД предоставят 27 участков для развития железнодорожной инфраструктуры на Курском направлении в Москве. В частности, несколько земельных участков на востоке и юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, отметила, что РЖД будут предоставлены в аренду участки ориентировочной общей площадью порядка 0,97 га сроком на 6 лет.

Она отметила, что на рассматриваемых участках планируется строительство железнодорожных путей, откосов, подпорных стенок, пешеходных переходов, инженерных сетей, водоотводных лотков и труб в рамках развития железнодорожной инфраструктуры Московской железной дороги на Курском направлении («III и IV главные пути Москва-Пассажирская-Люблино»).

В настоящее время все участки свободны от объектов капитального строительства.