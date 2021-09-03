РИАМО - 3 сен. В рамках рейда с 27 на 28 августа в Москве Госавтоинспекция выявила 175 фактов управления автомобилем в нетрезвом виде. Из них 13 человек задержали, сообщает пресс-служба ведомства.

Задержание произвели по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

По информации ГИБДД Москвы, 35 автомобилистов, остановленных инспекторами, были в состоянии алкогольного опьянения, 28 – с признаками наркотического, 95 человек отказались проходить медицинское освидетельствование.

Сотрудники столичной Госавтоинспекции напоминают, что несмотря на пятничный день, необходимо помнить о правилах дорожного движения и не попадать в негативную статистику.