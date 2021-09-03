РИАМО - 3 сен. Опубликована закупка на капитальный ремонт подъездных автомобильных дорог в городском округе Шатура, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту подъездных автомобильных дорог к СНТ на территории городского округа Шатура.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и городского округа Можайск.

Завершить капитальный ремонт планируется в 2021 году.

Ранее РИАМО сообщало, что с 23 по 27 августа комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 8 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок. В том числе были опубликованы 2 закупки на капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения в Можайске, закупка на капремонт подъездных автомобильных дорог к СНТ в Шатуре.