РИАМО - 3 сен. В Роскачестве назвали самые некачественные товары в РФ, чаще всего таковыми являются пельмени, мед и школьная форма, пишет в пятницу газета «Известия».

Говоря о пельменях, глава Роскачества Максим Протасов отметил, что это сложный продукт, он смесовый и требует особых режимов хранения. К тому же, его не так просто производить.

«И действительно, в этой категории высока доля нарушений», — сказал он.

Мед же получается некачественным потому, что в нем встречается достаточно высокий уровень антибиотиков. Пчел часто неправильно лечат.

«Серьезную работу по этому поводу проводят Минсельхоз и Россельхознадзор, чтобы привить пасечникам навыки правильного лечения пчелы. Так как их в стране много, это непростая работа, но мы ее активно проводим», — добавил Протасов.

Ткань школьной формы нередко не соответствует маркировке, не дышит, не пропускает влагу.

Протасов добавил, что в России есть не самые простые категории товаров.

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