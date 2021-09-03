РИАМО - 3 сен. В центре города утвердили предмет охраны особняка О.П. Коробковой XIX века на Пятницкой улице, здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В предмет охраны были включены градостроительные характеристики здания, его облик, все конструкции, оригинальные материалы и высотные отметки уровня крыши.

В предмет охраны также включили оформление фасадов, их лиловый цвет и декор. Кроме того, в перечь вошли планировка и оформление интерьеров здания, в том числе парадная лестница, оформление помещений, люстры и многие другие элементы.

Согласно предмету охраны, все реставрационные работы необходимо проводить под контролем специалистов Мосгорнаследия, проект должны утвердить в ведомстве.