РИАМО - 3 сен. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Серпухов объявлен аукцион в электронной форме по аренде земельного участка под спорт площадью более 126 га, сообщает пресс-служба комитета.

Вид разрешенного использования «спорт» включает в себя возможность размещения зданий и сооружений для занятия спортом, спортивных баз, обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий, оборудование площадок для занятия спортом.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок составляет 10 млн руб.

Заявки на аукцион принимаются до 11 сентября на Электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 61545). Аукцион состоится 13 октября.

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее РИАМО сообщало, что с 23 по 27 августа комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 8 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок. В том числе были опубликованы 2 закупки на капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения в Можайске, закупка на капремонт подъездных автомобильных дорог к СНТ в Шатуре.