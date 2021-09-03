РИАМО - 3 сен. Оперативники установили и задержали водителя, который выехал на пешеходную зону на Большой Дорогомиловской улице, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции столицы.

Ранее сотрудники ГИБДД начали проверку по факту передвижения Mercedes-Benz по пешеходной зоне на Большой Дорогомиловской улице в районе д. 8А.

В Дептрансе уточнили, что такое поведение недопустимо и небезопасно для пешеходов.

Водитель задержан в рамках административного расследования.