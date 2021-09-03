РИАМО - 3 сен. На Лобненской улице в Москве начался капитальный ремонт 8-го терапевтического корпуса городской клинической больницы имени В.В. Вересаева. Работы планируют завершить в 4 квартале 2022 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Через месяц мы планируем завершить их (демонтажные работы - ред.) и приступить к стяжке пола, устройству перегородок, замене окон и внутренней отделке помещений», - рассказал заместитель руководителя департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай.

7-этажный терапевтический корпус оформят в одном стиле с корпусом скорой помощи. В ходе ремонта проведут перепланировку, обустроят хирургические и терапевтические отделения.

Кроме того, в корпусе разместятся подразделения регионального сосудистого центра. Здесь будут лечить неврологических больных, пациентов с инфарктами и инсультами.

Ремонт также запланирован в 10-ом хирургическом корпусе, который находится рядом с корпусом скорой помощи.