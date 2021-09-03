РИАМО - 3 сен. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией Сергиево-Посадского городского округа объявлены торги по аренде помещения площадью 30,3 кв. м для осуществления офисной деятельности или оказания бытовых услуг населению, сообщает пресс-служба комитета.

Помещение расположено в центре города Сергиев Посад, напротив памятника Выпускникам 1941 года, на 1 этаже многоквартирного дома по адресу: Инженерная, д. 2.

Стартовая цена аренды 10 271,70 руб./мес. Срок аренды 5 лет.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее РИАМО сообщало, что с 23 по 27 августа комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 8 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок. В том числе были опубликованы 2 закупки на капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения в Можайске, закупка на капремонт подъездных автомобильных дорог к СНТ в Шатуре.