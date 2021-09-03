РИАМО - 3 сен. В вечернее время на столичных дорогах прогнозируются пробки в 8 баллов из 10 возможных. В настоящее время ситуация оценивается в 3 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сложности фиксируются на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нет затруднений движения на проспекте Маршала Жукова, Звенигородском и Рублевском шоссе.

Вечерние пробки могут быть вызваны в том числе дорожными работами. Их сегодня проведут на 31 км и 53 км МКАД в обе стороны, Волоколамском, Пятницком, Дмитровском и Варшавском шоссе.

Днем затруднение на дорогах столицы составит 5-6 баллов.