РИАМО - 3 сен. На Ставропольской улице в столичном районе Люблино появился новый сквер, его обустроили на месте торгового центра, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В Люблине вместо незаконного торгово-развлекательного центра для жителей района был обустроен сквер площадью свыше 2,9 тысячи квадратных метров», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в сквере провели озеленение, установили освещение, лавочки, проложили дорожки.

Эксплуатация здания бывшего торгового центра представляла опасность для здоровья горожан. Такой вывод сделали по итогам судебной строительной экспертизы. Объект демонтировали принудительно, так как требования освободить участок добровольно не выполнялись. Здание стало одним из крупнейших демонтированных самостроев в городе.

За пять лет в Юго-Восточном административном округе ликвидировали 771 самострой. Планируют демонтировать еще более 500 незаконных объектов. Всего выявили 1,3 тысячи самостроев.