РИАМО - 3 сен. В деревне Бушарино Одинцовского городского округа обнаружили боеприпас, оставшийся там со времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о нахождении снаряда поступила от оперативного дежурного ЕДДС в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области. Существует угроза жизнедеятельности населения.

Возле объекта была выставлена охрана силами УВД.

Позднее боеприпас изъяли специалисты ПСО-2 ГКУ МО «Мособлпожспас» для дальнейшего уничтожения.