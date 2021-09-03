РИАМО – 3 сен. Людям, которые активно занимаются кардио, нужно употреблять достаточно белка для поддержки мышц, а также соблюдать питьевой режим. Об этом РИАМО сообщил тренер, учитель физкультуры московской школы №305 Сергей Голдин.

«При кардионагрузках организм испытывает постоянную нехватку белка, поэтому ему нужна поддержка, чтобы не разрушалась мышечная ткань. Для этого необходимо употреблять протеин», - сказал Голдин.

Он отметил, что для восстановления мышц подойдет яичный белок или любая другая белковая пища.

«Это может быть творог, белое мясо, рыба, протеиновый коктейль», - уточнил специалист.

По словам тренера, сразу после тренировки организму будет непросто усвоить мясную пищу, поэтому лучше выбрать что-то полегче.

«Сами по себе белки не будут сжигать жир, но они помогут сохранить мышечную массу. Чем больше в организме мышц, тем активнее метаболизм, и благодаря этому процессу сжигается больше калорий», - пояснил Голдин.

Также он призвал занимающихся внимательно следить за потреблением жидкости во время и после выполнения кардиоупражнений.

«С потом у нас из организма выходит очень большое количество полезных веществ, которое нам необходимо восполнять. Если не пить воду, организм будет страдать от обезвоживания», - сказал эксперт.

Кардиотренировки способны улучшить сон и настроение. Они также хорошо влияют на тонус сердца и сосудов, помогают укрепить дыхательную систему. При этом тренироваться нужно 2-2,5 часа в неделю, дозированно распределяя нагрузку по дням.