РИАМО - 3 сен. Минэкономразвития России планирует запустить эксперимент по интеграции беспилотных автомобилей в инфраструктуру такси до конца 2021 года. Тестирование хотят провести в ряде районов Москвы, татарстанском Иннополисе и на федеральной территории Сириус, сообщает ТАСС.

На этих площадках беспилотные такси будут сопровождать водители-испытатели, они проконтролируют ситуацию с переднего пассажирского сидения.

Внедрение нового формата предполагает экспериментальный правовой режим.

Основная цель – пробное внедрение беспилотных такси в рыночную среду.

«Соответственно, мы исходим из того, что пользовательский опыт граждан, пассажиров, должен быть максимально приближен к существующему пользовательскому опыту - то есть как мы сейчас заказываем такси, так и будем заказывать, только у нас появится возможность заказывать беспилотное такси», - объяснили в ведомстве.

Один из тестовых форматов в рамках проекта – использование ВАТС (высокоавтоматизированного транспортного средства). Для этого планируют использовать сервис «Яндекс GO». Такие автомобили будут испытывать без водителя. Их могут запустить в Иннополисе и на территории центра «Сколково».

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