РИАМО - 3 сен. Комитетом по конкурентной политике совместно с министерством имущественных отношений Московской области объявлен аукцион в электронной форме по аренде земельного участка под склады в городском поселении Кашира, сообщает пресс-служба комитета.

Участок площадью более 69 гектар расположен на пересечении Каширского и Иваньковского шоссе.

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок составляет 819, 396 тыс. руб.

Заявки на аукцион принимаются до 27 сентября на Электронной торговой площадке РТС-тендер (№ процедуры 63681). Аукцион состоится 30 сентября.

Более детально ознакомиться с информацией об имуществе и земельных участках, выставленных на торги в Московской области, всегда можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее РИАМО сообщало, что с 23 по 27 августа комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 8 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок. В том числе были опубликованы 2 закупки на капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения в Можайске, закупка на капремонт подъездных автомобильных дорог к СНТ в Шатуре.