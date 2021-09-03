РИАМО - 3 сен. Шестиметровую противопожарную стену установят на улице Верхние поля на юго-востоке столицы, она появится между дорогой и магистральным трубопроводом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Стена будет отделять дорогу от трубопровода, поэтому она имеет высокий класс пожаростойкости. <…> интересный дизайн скроет унылый вид на промзону, мимо которой проходит магистраль», - рассказал председатель Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Противопожарная стена появится в ходе реконструкции улиц Верхние поля и Чагинской.

Стену облицуют объемными металлокассетами с окрашиванием. Дизайн стены согласован Москомархитектурой.