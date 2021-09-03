РИАМО - 3 сен. В новом учебном году школьники столицы примут участие в ряде ярких образовательных проектов. В их числе «Турнир большого города», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Это состязание стартует 6 сентября. Оно станет первым крупным киберспортивным событием нового учебного года.

Жители столицы будут соревноваться в 11 дисциплинах в онлайн-формате. Зарегистрироваться можно до 21:00 5 сентября.

Проекты для школьников «Учебный день в музее» и «Учебный день в библиотеке» также стартуют в сентябре. Кроме того, дети познакомятся с шедеврами отечественного кинематографа в проекте «Московское кино в школе».

Почти каждую неделю будут проходить мероприятия проекта «Экологический календарь». Школьники также пройдут онлайн-курс по мобильной анимации и создадут короткие мультипликационные фильмы в проекте «Анимация в твоем смартфоне».

В городе уже стартовал новый сезон олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» для школьников с 1 по 11 классы. Его запустили в День знаний.