РИАМО - 3 сен. Предпринимателям столицы помогут компенсировать расходы на развитие деятельности, размер субсидии для высокотехнологичных компаний составит до 10 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С ее (субсидии - ред.) помощью предприниматели могут возместить до 35% затрат на покупку оборудования и до 11,5% годовых на выплаты по кредитам», - рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

По его словам, получателями субсидии могут стать резиденты технопарков и особой экономической зоны, а также участники Московского инновационного кластера и арендаторы технопарков в сфере креативных индустрий и производства. Фурсин также отметил, что в 2021 году предпринимателям оказали поддержку в размере 124 миллионов рублей.

В этом году уже проводили два отбора получателей субсидии на развитие деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Еще один отбор планируют провести до конца года. Подробная информация о действующих мерах поддержки доступна на сайте Московского инновационного кластера.

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