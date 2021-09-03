РИАМО - 3 сен. Предпринимателям столицы помогут компенсировать расходы на развитие деятельности, размер субсидии для высокотехнологичных компаний составит до 10 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
По его словам, получателями субсидии могут стать резиденты технопарков и особой экономической зоны, а также участники Московского инновационного кластера и арендаторы технопарков в сфере креативных индустрий и производства. Фурсин также отметил, что в 2021 году предпринимателям оказали поддержку в размере 124 миллионов рублей.
В этом году уже проводили два отбора получателей субсидии на развитие деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Еще один отбор планируют провести до конца года. Подробная информация о действующих мерах поддержки доступна на сайте Московского инновационного кластера.
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