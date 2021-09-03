РИАМО - 3 сен. Опубликована закупка на строительство школы на 825 мест в Ленинском городском округе, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении запроса предложений в электронной форме на выполнение работ по строительству объекта: «Средняя общеобразовательная школа на 825 мест» по адресу: Ленинский городской округ, р.п. Дрожжино, ЖК «Дрожжино-2».

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета Ленинского городского округа.

Завершить строительство объекта планируется в 2023 году.

Ранее РИАМО сообщало, что с 23 по 27 августа комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 8 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок. В том числе были опубликованы 2 закупки на капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения в Можайске, закупка на капремонт подъездных автомобильных дорог к СНТ в Шатуре.