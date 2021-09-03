РИАМО - 3 сен. За последний год большой популярностью среди жителей столицы начал пользоваться веломаршрут на Бульварном кольце, сообщили РИАМО в пресс-службе компании «Велобайк».

Этот маршрут связал между собой восемь районов, среди которых – Хамовники, Арбат, Мещанский, Красносельский, Таганский, Басманный, Тверской и Пресненский. Он отличается наличием отдельной велополосы с дорожными знаками и безопасной разметкой.

Также для поездок на велосипеде популярны набережные города Москвы.

В текущем сезоне на прокатных велосипедах за один сеанс проезжали в среднем около 25-30 км.

Официально сезон велопроката в Москве завершается 30 октября. Однако сезон может быть продлен, если позволят погодные условия.

Столичный велопрокат будет работать до ноября>>