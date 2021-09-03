РИАМО - 3 сен. Опубликована закупка на строительство школы на 1100 мест в городском округе Мытищи, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ объекта по адресу: г.о.Мытищи, восточнее д. Погорелки.

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Мытищи.

Завершить строительство объекта планируется в 2023 году.

Ранее РИАМО сообщало, что с 23 по 27 августа комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 8 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок. В том числе были опубликованы 2 закупки на капитальный ремонт автодорог общего пользования местного значения в Можайске, закупка на капремонт подъездных автомобильных дорог к СНТ в Шатуре.