РИАМО – 3 сен. Жители и гости столицы совершили почти 4 млн поездок на прокатных велосипедах с начала сезона. Велопрокат в городе будет работать как минимум до конца октября, сообщили РИАМО в пресс-службе компании «Велобайк».

За текущий велосезон в городе открылось 38 новых станций проката. Из них 34 – с электрическими велосипедами, до конца сезона планируется обустроить еще несколько станций проката.

Официально закрытие сезона планируется на 30 октября, однако все будет зависеть от погоды. Например, в прошлом году прокат закрыли в конце ноября.

Чтобы взять велосипед напрокат в Москве, нужно зарегистрироваться на сайте или в приложении «Велобайка» и оплатить доступ. Доступ на сутки стоит 155 рублей, на месяц – 615 рублей, на сезон – 745 рублей. В стоимость включены все поездки длительностью до получаса.

Стоимость доступа к велопрокату на сезон с поездками до 45 минут составляет 925 рублей, стоимость доступа на сезон с поездками до 1 часа – 1110 рублей.

Столичный велопрокат будет работать до ноября>>