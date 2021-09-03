РИАМО - 3 сен. В пятницу в Москве и Московской области температура воздуха составит 12-17 градусов тепла, возможен кратковременный дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

В столице максимальная температура воздуха составит 13-15 градусов, в Подмосковье - 12-17 градусов.

Скорость западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня покажет отметку 736 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова рассказывала о том, что вторая половина сентября в Центральном федеральном округе, в том числе в Московском регионе, будет теплее первой, тогда прогнозируется классическое бабье лето.

Погода в Московском регионе в сентябре 2021: стоит ли ждать теплого бабьего лета>>