РИАМО - 2 сен. Стартовал прием заявок на Всероссийский конкурс добровольных публичных годовых отчетов некоммерческих организаций «Точка отсчета», проводимый ассоциацией грантодающих организаций «Форум доноров» при поддержке Минэкономразвития России. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Главная цель конкурса — повысить доверие к некоммерческим организациям со стороны общества, власти, бизнеса и СМИ через развитие культуры прозрачности.

На конкурс принимаются годовые отчеты организаций за 2020 год, которые соответствуют базовому стандарту открытости: в отчетах присутствует, хотя бы в минимальном объеме, информация об организации, ее руководстве, команде, результатах работы, ключевых финансовых результатах и контакты.

Помимо общего конкурса, в котором организациям буду присваиваться «золотые», «серебряные», «бронзовые» и «базовые» стандарты отчетов, в 2021 году объявлены восемь партнерских номинаций.

Минэкономразвития РФ наградит лучшие отчеты малых организаций (с бюджетом до 1 млн руб.), расположенных за пределами крупных городов. Фонд президентских грантов отметит отчеты тех организаций, которые активно работают с разными типами доноров и партнеров, обеспечивая себе ресурсную устойчивость. Агентство социальной информации будет выбирать годовой отчет с лучшим текстом. Центр «Благосфера» определит отчет, который лучше других рассказывает местным жителям о работе НКО. Будут отмечены НКО, которые активно включены в повестку устойчивого развития — соответствующую номинацию учредила ассоциация «Национальная сеть Глобального договора».

Свои номинации также объявили ассоциация специалистов по оценке программ и политик, ассоциация «Благотворительное собрание «Все вместе» и форум доноров.

Прием заявок продлится до конца сентября. Эксперты приступят к оценке в октябре. Объявление результатов и награждение победителей пройдет в конце 2021 года - начале 2022 года. Подробная информация и подача заявки— http://www.donorsforum.ru/projects/tochka-otschyota/prinyat-uchastie/.