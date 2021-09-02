РИАМО - 2 сен. В России проводится конкурс социально значимых проектов «Мой проект – моей стране!». Принять участие в нем могут лидеры некоммерческих организаций, авторы социальных проектов, социально активные граждане и социально ответственные компании. Прием заявок продлен до 13 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

Ежегодный конкурс Общественная палата РФ проводит с 2017 года. Цели конкурса - выявление и распространение лучших практик, поддержка и вовлечение их авторов в развитие конструктивной гражданской активности.

В этом году на конкурсе представлены 14 номинаций: «Социальная помощь», «Социальное предпринимательство», «ЗОЖ и спорт», «Поддержка семьи, отцовства, материнства, детства», «Молодежная политика», «Гражданский долг», «Медицина и здравоохранение», «Базовые права и свободы», «Наука и образование», «Культура», «Экология», «Защита животных», «Межнациональное согласие. Общественная дипломатия» и специальная номинация, которая вручается по решению экспертного совета.

Подача заявки возможна онлайн после авторизации на сайте Общественной палаты Российской Федерации (https://oprf.ru/). Затем в личном кабинете или на странице конкурса (https://oprf.ru/my-project) необходимо заполнить регистрационную форму и интерактивную анкету с приложением дополнительных материалов (презентация, рекомендательные письма, фотографии и т. д.).

Подведение итогов конкурса и награждение победителей будут происходить в формате торжественной церемонии в рамках итогового форума «Сообщество» в ноябре 2021 года.

Победители конкурса получат диплом лауреата, а также по 200 тысяч рублей на нужды своего проекта. Информация о проектах-номинантах конкурса будет представлена в рамках тематической выставки на итоговом форуме «Сообщество».