РИАМО - 2 сен. Мужчина с раком почки перенес сложнейшую операцию в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе. Хирурги полностью удалили все новообразования, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Операция длилась 6 часов, мы удалили пациенту левую почку, левый надпочечник, левую половину печени, сегмент правой доли печени, тело и хвост поджелудочной железы, желчный пузырь и селезенку», — сказал заведующий онкологическим отделением абдоминальной хирургии №11 Московского областного онкодиспансера Иван Джансыз.

Он пояснил, что такой обширный объем действий потребовался из-за того, что метастазы от злокачественной опухоли в почке распространились на все вышеуказанные органы.

Были удалены все новообразования и не затронуты здоровые ткани.

Зампред правительства Подмосковья – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова рассказала, что борьба с онкологическими заболеваниями является приоритетной в Московской области. Стоит задача – выявлять рак на ранних стадиях. В Подмосковье продолжают разворачивать центры амбулаторной онкопомощи, сейчас в регионе их 14. До конца года планируется открыть еще 4 таких центра.

Пациент быстро пошел на поправку, в течение 10 дней он полностью восстановился. Врачи-онкологи отметили, что теперь химиотерапия будет более эффективна, значит, велика вероятность, что пациент вернется к полноценной жизни.

В Подмосковье работает официальный портал об онкологической помощи onco.mosreg.ru. Там можно узнать о возможностях оказания специализированной медпомощи в регионе.