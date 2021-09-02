РИАМО - 2 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробье встретился с активистами Мытищ, Балашихи и Реутова на предприятии «Метровагонмаш». Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Мы собрались, чтобы объединить наши усилия вокруг общих целей и задач, поговорить о вопросах, которые беспокоят людей. Самая высокая оценка - это доверие. Она складывается из разных составляющих. Ключевое - это перемены, которые замечают люди. Если есть желание, профессиональная команда, тогда их можно обеспечить. Рассчитываю, что каждый из вас внесет лепту в общее дело», — сказал Воробьев.

Активисты из Балашихи попросили ускорить сроки возведения больницы в микрорайоне Ольгино, построить школу в ЖК «Леоновский парк», благоустроить Ольгинский лесопарк. Актуальным также остается вопрос Носовихинского шоссе.

В Мытищах нужно благоустроить Центральный парк, обустроить детскую площадку возле общежития «Метровагонмаша», капитально отремонтировать хирургический корпус городской клинической больницы. Жители также хотят, чтобы муниципалитет включили в пилотный проект по льготному проезду на коммерческих маршрутах.

Активистов из Реутова особо волнует возведение надземного перехода через железную дорогу.

«Курс на позитивные перемены, который был взят Андреем Юрьевичем Воробьевым, успешно реализуется. В Реутове запущено движение по эстакаде, появились общественные пространства, новый ДК. В Балашихе открылось 6 медучреждений, новые парки, скверы, построена Салтыковская эстакада, завершилась реконструкция Горьковского ш. В Мытищах - новая поликлиника, 7 школ и пристроек, отремонтировано более 80 учебных учреждений», - отметил депутат Мособлдумы Вячеслав Фомичев.

Инициативы, которые активисты озвучили на встрече с губернатором, учтут в дальнейшей работе исполнительной и законодательной властей.

«Московская область динамично развивается. Перемены затрагивают разные сферы. И жители видят эти позитивные изменения. «Единая Россия» представила новый план развития и перемен. Наша программа на 5 лет отвечает запросам людей, так как именно люди стали ее соавторами. Необходимо продолжать значимые социальные и инфраструктурные проекты», — отметил председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов.