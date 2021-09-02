РИАМО - 2 сен. Выход человека на пенсию — это стресс, который может спровоцировать что угодно, но не деменцию, сообщает «АиФ».

Кандидат психологических наук, доцент, психоаналитик, клинический психолог высшей квалификационной категории Алексей Мелехин утверждает, что когда человек использует свой психологический потенциал, память, внимание, — это является профилактикой когнитивных расстройств и деменции.

«Было показано, что наблюдается рост нервных клеток, возможна профилактика сердечно-сосудистых аварий, рисков когнитивных изменений», — сказал он.

По его словам, нейрогенез идет, когда пожилой человек включен в социальную и полезную деятельность.

«Например, садоводство, когда он занят им. Когда он включен в заботу о внуках: их обучение, социализацию, передачу опыта. Когда он продолжает хоть немного, но заниматься тем делом, профессиональным делом, которое актуализирует его навыки, знания, умения», — сказал Мелехин.