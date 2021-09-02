РИАМО - 2 сен. Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков рассказал, какие инфекции можно привезти из отпуска, чаще всего во время отдыха люди заражаются возбудителями половых инфекций, сообщает «Вечерняя Москва».

«Чтобы они не вызвали полноценного заболевания и не стали причиной хронической инфекции, способной привести к бесплодию, имеет смысл пройти обследование на наличие самых распространенных инфекционных агентов, передаваемых половым путем», — сказал он.

Второе место по распространенности занимают ОРВИ, с которыми можно бороться витаминизацией.

«С курортов также можно вернуться с кожными заболеваниями различной этиологии. Например, с грибком, который может поражать ногти и вызывать ужасный зуд, а также лишай», — добавил доктор.