РИАМО - 2 сен. Восемь жителей Московской области стали победителями конкурса в рамках акции «Письма о лете в Подмосковье», сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

В рамках акции жители и гости нескольких городов Московской области получили в подарок и бесплатно отправили родным 6 тыс. почтовых открыток лимитированной серии под общим названием «Лето в Подмосковье». Почтовые отправления были совершены в 80 городов России и 30 стран мира.

Мероприятие проводилось подмосковным комитетом по туризму совместно с «Почтой России» со 2 июля по 31 августа, его участниками стали города Клин, Зарайск, Волоколамск, Красногорск, Королев и Чехов, в которых расположены известные и знаковые достопримечательности региона: Зарайский кремль, Троицкий собор, Театральный музей в Зарайске – филиал Бахрушинского музея, Волоколамский кремль, усадьбы Знаменское-Губайлово и Лопасня-Зачатьевское.

«Для каждого города была изготовлена своя собственная открытка с уникальным дизайном, выпущенная ограниченным тиражом. И туристы ехали за ними, путешествовали, общались, переписывались», – сказал и.о. министра правительства Подмосковья по туризму Алексей Шимко.

Он отметил, что акция создала для людей дополнительную мотивацию приехать в Подмосковье, а затем они делились туристическими впечатлениями. Все 6 тыс. открыток, выпущенных к акции, были востребованы.

Еще в рамках акции в Instagram был проведен конкурс с розыгрышем трех туристических поездок на двоих в Подмосковье и регионального мерча. Партнерами конкурса стали отель Hilton Garden Inn Moscow New Riga, гостинично-развлекательный комплекс «Бережки-Холл» и центр активного отдыха «Горнолыжный клуб Леонида Тягачева».