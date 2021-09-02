РИАМО - 2 сен. Центробанк РФ спрогнозировал среднюю ключевую ставку на ближайшие 3 года, в 2024 году она может находиться на уровне 5-6% годовых, сообщает Газета. ru.

В регуляторе объяснили, что по мере снижения инфляционных ожиданий и замедления инфляции ключевая ставка вернется в долгосрочный нейтральный диапазон 5–6% годовых.

При этом прогноз средней ключевой ставки на следующий год был увеличен до 6-7%, на 2023 год сохранен в 5-6% годовых.

Летом нынешнего года ЦБ в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку сразу на 1% — до 6,5% годовых, вернув ставку на уровень октября-декабря 2019 года.