РИАМО - 3 сен. В пятницу свой 91-й день рождения отмечает один из легендарных начальников уголовного розыска министерства внутренних дел СССР, почетный гражданин Московской области, экс‑советник губернатора региона Иван Шилов.

Шилов — генерал-полковник внутренней службы. Прошел путь от рядового сотрудника уголовного розыска до первого заместителя министра внутренних дел СССР и первого замминистра внутренних дел РФ. В 2003 году возглавил Российский совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД России.

Более 20 лет он лет проработал на различных руководящих должностях в Московской области.

Шилов родился 3 сентября 1930 года в селе Острог Яшкинского района Кемеровской области. Он окончил Калининградское военное училище МГБ-МВД СССР в 1953 году, Высшую школу МВД в 1961 году, Высшую школу министерства охраны общественного порядка РСФСР в 1963 году.

Трудовую деятельность начал оперуполномоченным в отделе уголовного розыска МВД города Советская Гавань Хабаровского края в 1953 году, где проработал шесть лет.

С 1961 года по 1978 год трудился на руководящих должностях в управлении внутренних дел Кемеровского горисполкома по оперативной работе, в 1978-1979 годах был главным инспектором МВД СССР. С 1979 года по 1983 год – начальником УВД Приморского крайисполкома, в 1983-1985 годах – начальником Главного управления уголовного розыска МВД СССР, членом коллегии МВД СССР.

С 1985 года по 1988 год Шилов был начальником ГУВД Московского облисполкома, с 1988 по 1991 годы – замминистра внутренних дел СССР, затем – первым замминистра внутренних дел СССР. В 1992 году его назначили на должность первого замминистра внутренних дел РФ (с должности уволен в отставку по выслуге лет).

С 1992 года по 2004 год работал на руководящих должностях в правительстве Подмосковья, был начальником Главного управления региональной безопасности Московской области (в ранге министра). В 2004-2010 годах – советник губернатора региона.

С 2007 года по настоящее время является помощником министра внутренних дел РФ, членом коллегии МВД России.

Шилов награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «Дружбы народов», орденом «За заслуги перед Отечеством» 4-й и 3-й степеней, 36 медалями. Заслуженный работник МВД СССР.

Постановлением губернатора Подмосковья от 2 сентября 2010 года №115-ПГ ему присвоено почетное звание «Почетный гражданин Московской области».