РИАМО - 2 сен. Специалист перечислил уловки мошенников для оформления кредитов на россиян. Зачастую злоумышленники идут на кражу сканов документов и заполнение анкет для трудоустройства, сообщает Газета.ru.

Как отметил директор по развитию бизнеса ESET Алексей Новиков, часто для получения денег нужно лишь сделать фотографию с паспортом в руках.

«Если преступники получили доступ к личным документам жертвы, то одним микрозаймом они не ограничиваются, а обращаются сразу в несколько, набирая кредитов на внушительную сумму», — сказал он.

Он отметил, что документы и карты не стоит хранить в облачных сервисах и незащищенном хранилище на смартфоне.