РИАМО - 3 сен. В Подмосковье и столице в пятницу пройдут акции, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день вспоминают о трагических событиях, которые произошли в 2004 году в Беслане.

В культурно-досуговых учреждениях Подмосковья организуют свыше 150 мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Будут организованы экспозиции, тематические лекции, различные программы и так далее.

Так, в культурно-досуговом центре «Созвездие» округа Пушкинский организуют акцию «Голубь Мира». В центре досуга «Победа» в Зарайске покажут фильм «Россия без террора. Чечня. Возрождение».

В культурно-досуговом центре «Октябрь» в Одинцовском округе пройдет выставка фотографий и публикаций о трагедии в Беслане.

В столичном храме Рождества пресвятой Богородицы на Кулишках – Аланском подворье проведут панихиду по погибшим в результате террористического акта в Беслане. После этого к памятнику жертвам возложат цветы.

В течение дня цветы и игрушки к памятнику также возложат родственники погибших, культурные, политические, общественные деятели, журналисты и все желающие почтить память жертв трагедии в Беслане.

Цветы также возложат на кладбищах в Подмосковье. В музее-усадьбе «Мураново» проведут памятное мероприятие.

Все мероприятия проведут с соблюдением мер против распространения коронавируса.

1 сентября 2004 года боевики проникли в школу №1 Беслана, где захватили в заложники учеников, их родителей и учителей. В течение трех дней преступники удерживали более 1 тысячи человек. В результате теракта 334 человека, из которых 186 детей, были убиты и свыше 800 – ранены.