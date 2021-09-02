РИАМО - 2 сен. Диетолог Римма Мойсенко рассказала, какие продукты могут уберечь организм в осенний период от простудных заболеваний, а от каких лучше отказаться, сообщает Nation News.

«В первую очередь (от чего стоит отказаться - ред.) — это алкоголь. Также не стоит злоупотреблять простыми углеводами и углеводами с высоким гликемическим индексом, например, белым рисом, хлебобулочными изделиями, за исключением грубых сортов зерновых, картофелем», — сказала Мойсенко.

Для быстрого выздоровления после простуды необходимо добавить в рацион ягоды: они должны быть синих, темных и красных цветов. Именно такие ягоды содержат большое количество полифенолов, обладающих антиоксидантными свойствами, пояснила эксперт.

Важно увеличить количество потребляемой клетчатки, которая, прежде всего, содержится в овощах и фруктах.

«Очень важно следить за умеренным количеством белка. Причем в сочетании с овощами нужно соблюдать пропорцию 1 к 2. Не стоит забывать и про витамин С, который содержится в цитрусовых, а также цинк и силен, которые содержатся в орехах, семенах, крупах и шиповнике», — рассказала специалист.