РИАМО - 2 сен. На базе кампуса «Сколково» 9 сентября пройдет форум волонтеров, который объединит добровольцев из всех городских округов Московской области, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций региона.

На организованной нетворкинг-сессии активисты разных направлений смогут найти единомышленников и сформировать прочную сеть контактов внутри сообщества.

После знакомства участники мероприятия перейдут к образовательной программе. Ее разделили на 3 основных направления: стратегическая сессия для руководителей добровольческих организаций, образовательная программа для менеджеров проектов и специалистов и персональная прокачка для линейных волонтеров.

Также в программе форума заявлен спецпроект «Волонтерский Epic Fail — утро правдивых историй». Руководители и первые лица расскажут о своем опыте. В конце дня будет торжественная церемония с выступлением популярной музыкальной группы и автограф-сессией.

Накануне форума, 6,7 и 8 сентября, все желающие смогут поучаствовать в серии семинаров. Мероприятие будет проводиться в городе Одинцово в деревне Сколково, на улице Новая, 100.