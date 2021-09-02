РИАМО - 2 сен. В столице пресекли деятельность группы лиц, которые организовали преступную схему в сфере ритуальных услуг. К деятельности группировки были причастны полицейские, которые в случае удачной сделки получали от похоронных агентов от 10 до 15 тыс. рублей, а если родственники отказывались от услуг — от 500 до 1 тыс. рублей. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Полицейские получали деньги от похоронных агентов за информацию о смерти граждан. Всего было задержано 5 человек. Установлена причастность 2 сотрудников территориальных подразделений УВД Москвы и 3 гражданских лиц (один из них - бывший сотрудник полиции).

По данным следствия, организацию возглавляли уроженцы Оренбургской области И. Уният и С. Башлыков. С 2017 года группировка стала занимать на частном похоронном рынке столицы монополистические позиции.

Выяснилось, что главари группировки организовали каналы поступления информации из дежурных частей МВД и других экстренных служб об умерших и находящихся в предсмертном состоянии.

Частные агенты представлялись работниками ГБУ «Ритуал» или других государственных соцслужб и предлагали ритуальные услуги по завышенным ценам, а также присваивали причитающиеся родственникам социальные выплаты на погребение.

Полицейские в случае удачной сделки получали от ритуальщиков от 10 до 15 тысяч рублей, а если родственники отказывались от навязываемых услуг — от 500 до 1000 рублей.