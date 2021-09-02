РИАМО - 2 сен. Центры госуслуг Москвы стали участниками проекта «Лица Победы», москвичи смогут рассказать там о героях Великой Отечественной войны, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Горожане могут поделиться фотографиями и воспоминаниями о своих родных и близких, внесших вклад в Великую Победу.

«Центры госуслуг продолжают традицию сохранения памяти о героях войны — о каждом, кто воевал на фронте, трудился в тылу, боролся в партизанских отрядах, в подполье, сопротивлялся оккупантам», — сказала Ракова.

Она отметила, что благодаря совместному с Музеем Победы проекту люди могут передать сведения об участниках войны через любой офис «Мои Документы». Специалисты центров бережно отсканируют все материалы, которые затем будут размещены в уникальной базе данных.

«Оригиналы сразу же вернут владельцам. Также все желающие могут внести информацию об участниках Великой Отечественной войны не выходя из дома – через сайт проекта. При регистрации пользователь получает логин, пароль и возможность загружать фотографию и текстовую информацию о герое своей семьи», — добавила заммэра.