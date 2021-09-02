РИАМО - 2 сен. Нельзя вылечить человека, страдающего деменцией, однако можно избежать этой патологии. Сделать это позволит уход за своими зубами, сообщает «АиФ».

По мнению специалиста, у женщин риск возникновения этого недуга в два раза выше, чем у мужчин. Считается, что деменция — это несколько заболеваний вместе, а не одна конкретная болезнь. Главный ее симптом — нарушение когнитивных функций мозга, то есть мышления, внимания, памяти, речи, ориентации во времени и пространстве.

«Пугает не только скорость распространения деменции, но и отсутствие лекарственной профилактики. Больным назначают препараты, которые помогают восстановить, например, дневную активность, но только при легкой степени расстройства. При тяжелой степени болезнь трудно излечить», — сказал врач-стоматолог, хирург, имплантолог, генеральный директор сети стоматологических клиник Олег Кущ.

Он добавил, что единственный вариант — постоянно находиться рядом с больным, опекать его и заботиться. Однако есть профилактические меры к болезни, — физическая активность, решение кроссвордов и головоломок, общение и сбалансированное питание, забота о зубах.

«Пародонтит — это воспаление тканей около корней зуба. Первые симптомы заболевания — кровоточивость десен, шаткость зубов и налет. Пародонтит возникает из-за неправильной гигиены полости рта и имеет серьезные последствия: ослабление тканей и выпадение даже здоровых зубов. Последний фактор может послужить причиной развития деменции», — сказал Кущ.

Поэтому, как отмечает эксперт, нужно чистить зубы 2-3 минуты, не забывать обновлять зубную щетку, пользоваться зубной нитью. Иначе бактерии могут переместиться в мозг.