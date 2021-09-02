РИАМО - 2 сен. Детский психолог Наталья Наумова рассказала, что количество дополнительных развивающих кружков для школьника определяется в зависимости от индивидуальных особенностей каждого ребенка, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, важно грамотно организовать время ребенка и оставить свободные часы для отдыха. Нужно рассчитать средний ритм выполнения ребенком домашних заданий.

«Нужно организовать загруженность ребенка так, чтобы у него было время погулять в течение дня. Гулять не менее двух часов в день обязательно нужно, чтобы мозг полноценно обогащался кислородом и не было гипоксии. Также ребенку нужен хотя бы час или полтора для того, чтобы отдохнуть и заняться своими любимыми делами», — отметила Наумова.

Психолог посоветовала выбрать для посещения один спортивный кружок, одну секцию «для души» и еще одно дополнительное занятие для отработки какого-либо школьного предмета при необходимости. При этом, в зависимости от продуктивности ребенка, можно увеличивать количество посещаемых секций.

Также стоит внимательно относиться к выбору секций, ориентируясь, прежде всего, на запросы школьника: не нужно обязывать ребенка посещать какие-либо кружки, если он сам этого не хочет.