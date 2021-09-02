РИАМО - 2 сен. Углубленную диспансеризацию можно пройти в 45 павильонах «Здоровая Москва», при этом для переболевших коронавирусом есть дополнительный ряд исследований. Ежедневно обследования в павильонах проходят более тысячи человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Когда был подъем заболеваемости ковидом, конечно, было не до углубленной диспансеризации. Врачи были заняты оперативными мероприятиями, лечением, приемом пациентов и так далее. Сегодня ситуация значительно лучше, поэтому позволяет заниматься и профилактикой заболеваний, в том числе и постковидных», – сказал мэр в интервью на телеканале «Россия 1».

Он добавил, что в 45 павильонах, которые расположены в парках и скверах, можно сделать чек-ап по целому ряду направлений.

«Для тех, кто переболел ковидом, дается еще целый ряд дополнительных опций, связанных с проверкой работы дыхательной системы, сердца, биохимическим анализом углубленным и так далее. Каждый день сегодня в эти павильоны приходят более тысячи человек, и оказывается им полный комплект обследования», – отметил градоначальник.

Наряду с общим анализом крови и сатурацией переболевшим Covid-19 рекомендуется пройти 5 дополнительных исследований: спирометрия, биохимический анализ крови, определение концентрации Д-димера, тест с 6-минутной ходьбой, рентгенография органов грудной клетки.

Углубленную диспансеризацию уже прошли 30 тыс. москвичей.

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