РИАМО - 2 сен. Сотрудники офисов часто могут набирать лишний вес из-за калорийных обедов, однако есть способ не растолстеть и не остаться голодным, сообщила врач-диетолог Анна Белоусова.

При работе за компьютером расходуется немного калорий. Специалист не советует съедать свой обед целиком.

«Если мы заботимся о своей фигуре, то не стоит съедать комплексный обед полностью. Мы можем выбрать салат и к нему напиток или второе блюдо и напиток. То есть за счет количества блюд мы сократим калорийную нагрузку. Если мы знаем, что нам с утра и до вечера сидеть в офисе и что калорий мы потратим мало, то, значит, и потреблять нам их нужно мало», – сказала Белоусова в интервью радио Sputnik.

Но это не касается тех, кто занимается спортом после работы. Но все равно блюда во время рабочего обеда не должны быть очень калорийными.

«Если мы вечером собираемся в спортзал, то мы тратим достаточно много калорий. В таком случае мы можем позволить себе комплексный обед целиком. Но даже если нам очень хочется съесть весь обед, то стоит выбрать салаты без майонезной заправки и не есть гарнир от второго блюда», – рассказала диетолог.